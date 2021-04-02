Роман МАКСИМЮК: «Александрия хочет разжиться очками в матче с Динамо»

Бывший футболист «Днепра» и сборной Украины Роман Максимюк поделился ожиданиями от поединка 20-го тура УПЛ «Александрия» — «Динамо».

«В последних четырех матчах «Александрия» потеряла восемь очков, а это явно не график команды, претендующей на зону Лиги Европы, поэтому сейчас подопечные Владимира Шарана сделают все, чтобы разжиться очками. Тем более что «Динамо» непросто даются очки в играх с александрийцами. Ставлю на ничью (0:0)», — отметил Максимюк.