Ярмоленко еще не готов. Украинский вингер продолжает восстанавливаться

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко ранее был близок к восстановлению, однако пропустил три матча сборной Украины в отборе ЧМ-2022.
Сейчас игрок вернулся в «Вест Хэм», однако тренер Дэвид Мойес не знает, когда Андрей сможет вернуться на поле.
«Ярмоленко пока не готов. У него проблемы с коленом, которые не казались нам очень серьезными, но он обратится к специалисту по этому вопросу», - сказал Мойес.
Ярмоленко не играет с середины февраля.
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Источник — ФК Вест Хэм
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