Ярмоленко еще не готов. Украинский вингер продолжает восстанавливаться

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко ранее был близок к восстановлению, однако пропустил три матча сборной Украины в отборе ЧМ-2022.

Сейчас игрок вернулся в «Вест Хэм», однако тренер Дэвид Мойес не знает, когда Андрей сможет вернуться на поле.

«Ярмоленко пока не готов. У него проблемы с коленом, которые не казались нам очень серьезными, но он обратится к специалисту по этому вопросу», - сказал Мойес.

Ярмоленко не играет с середины февраля.