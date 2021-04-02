Болельщики назвали Соломона лучшим футболистом Шахтера в марте

Болельщики выбрали лучшего футболиста «Шахтера» в марте. Опросы по выбору игрока месяца традиционно проводились в клубных соцсетях.

Всего в голосовании поучаствовали 12 860 респондентов. Победу с солидным отрывом одержал Манор Соломон, набравший 9 854 голоса. Вторым стал Додо (1 850), третьим – Алан Патрик (790), четвертым – Майкон (366).

В марте Соломон поучаствовал во всех 6 матчах «Шахтера». В 2 подряд турах чемпионата Украины с «Десной» и «Львовом» он отметился дублями. А еще он сделал ассист с Шотландией и забил Молдове за сборную Израиля в квалификации к чемпионату мира.