Болельщики назвали Соломона лучшим футболистом Шахтера в марте

Израильский вингер опередил Додо и Алана Патрика

  • 02.04.2021 17:17
  • 145 просмотров
  • 1 комментарий
Болельщики назвали Соломона лучшим футболистом Шахтера в марте
© Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики выбрали лучшего футболиста «Шахтера» в марте. Опросы по выбору игрока месяца традиционно проводились в клубных соцсетях.

Всего в голосовании поучаствовали 12 860 респондентов. Победу с солидным отрывом одержал Манор Соломон, набравший 9 854 голоса. Вторым стал Додо (1 850), третьим – Алан Патрик (790), четвертым – Майкон (366).

В марте Соломон поучаствовал во всех 6 матчах «Шахтера». В 2 подряд турах чемпионата Украины с «Десной» и «Львовом» он отметился дублями. А еще он сделал ассист с Шотландией и забил Молдове за сборную Израиля в квалификации к чемпионату мира.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:40
    0
    Это правда, Манор всё больше и больше радует.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:40
    0
    Это правда, Манор всё больше и больше радует.
    Ссылка
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