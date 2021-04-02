КАРИКАТУРА ДНЯ. Куда «вкрутят» Холанда?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 20-летним форвардом дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом, для которого активно ищет новый клуб известный агент Мино Райола.
«Мино Райола ищет новый клуб для Холанда.
Кто его подпишет в конце конов?», — прокомментировал Момани свою новую работу.
Ранее сообщалось, что Холандом интересуются «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити» и другие европейские топ-клубы.
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