КАРИКАТУРА ДНЯ. Куда «вкрутят» Холанда?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 20-летним форвардом дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом, для которого активно ищет новый клуб известный агент Мино Райола.

«Мино Райола ищет новый клуб для Холанда.

Кто его подпишет в конце конов?», — прокомментировал Момани свою новую работу.

Ранее сообщалось, что Холандом интересуются «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити» и другие европейские топ-клубы.