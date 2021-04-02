Ювентус боится, что Дибала уйдет бесплатно

У аргентинского форварда нет будущего в туринском клубе

  • 02.04.2021 16:34
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Ювентус боится, что Дибала уйдет бесплатно
© Getty Images/Global Images Ukraine

У 27-летнего аргентинского нападающего Пауло Дибала нет будущего в Ювентусе, но туринский клуб опасается, что футболист может уйти в качестве свободного агента.

Отношения между игроком и клубом окончательно испортились после того, как полиция выписала футболисту штраф за посещение домашней вечеринки, запрещенной карантинными ограничениями. Вместе с Пауло находились футболисты Ювентуса Уэстон Маккенни и Артур Мело.

В итоге, Ювентус попытается продать Дибалу этим летом, чтобы выручить за футболиста хоть какие-то средства. При этом туринцы понимают, что Дибала может попытаться остаться в клубе до лета 2022 года, после чего он получит статус свободного агента.

В текущем сезоне Дибала провел за Ювентус 16 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €60 миллионов.

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Источник — Calciomercato

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