Александр СОПКО: «Шевченко дает сборной много нового»

У национальной команды Украины есть перспектива, уверен специалист

  • 02.04.2021 16:13
  • 386 просмотров
  • 1 комментарий
Александр СОПКО: «Шевченко дает сборной много нового»
© Футбол 1/2/3. Александр Сопко

62-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» Александр Сопко поделился впечатлениями о матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

«Для того, чтобы стабилизировать игру, нужно время. Также нужно, чтобы игроки сборной больше времени были вместе. Я думаю, что перспектива у сборной Украины есть. Видно, что Шевченко дает много нового команде, но нужно подождать», — считает Сопко.

Сборная Украины провела поединки с Францией, Финляндией и Казахстаном. Все матчи завершились с одинаковым счетом 1:1.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:36
    -1
    да уж ничья с кумысом дорогого стоит
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