Александр СОПКО: «Шевченко дает сборной много нового»

62-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» Александр Сопко поделился впечатлениями о матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

«Для того, чтобы стабилизировать игру, нужно время. Также нужно, чтобы игроки сборной больше времени были вместе. Я думаю, что перспектива у сборной Украины есть. Видно, что Шевченко дает много нового команде, но нужно подождать», — считает Сопко.

Сборная Украины провела поединки с Францией, Финляндией и Казахстаном. Все матчи завершились с одинаковым счетом 1:1.