С чатом, но без дизайнера. Карпаты представили обновленный сайт

Львовские «Карпаты» представили обновленную версию официального сайта клуба.

«Запустили для «Карпат» новый сайт. Должен признать, что эпоха сайтов за большие деньги закончилась, сайт для футбольного клуба уже не является чем-то таким, как было раньше, потому что теперь есть соцсети. Поэтому нет смысла вкладывать большие деньги и делать супер-пупер сайт. Функции сайтов клубов должны изменяться из-за современных реалий. И мы полностью изменили подход к официальному сайту.

В нашем понимании сайт должен быть коммуникативной платформой. Да-да, мы сделали то, чего боятся все остальные клубы, которые закрывают свои сайты от комментариев болельщиков — вынесли на главную страницу чат для фанатов. Представители клуба будут в чате обязательно, уже есть. В чате можно отмечать пользователей, как в ФБ, и задавать вопросы. Мы будем отвечать. Уже отвечаем.

Еще одно новшество — весь необходимый контент вы можете получить на главной странице сайта без перехода на другие страницы — прочитать текст новости, посмотреть фото с матча, посмотреть видеообзор матча. Это очень удобно и не отнимает ваше время.

Когда будете давать оценку, сделайте поправку на то, что мы не пользовались услугами дизайнера из-за экономии средств», — прокомментировал событие коммерческий директор «Карпат» Дмитрий Копий в Facebook.

«Карпаты» выступают во Второй лиге Украины. После 13-ти сыгранных туров клуб занимает 13-е место в группе А, имея в активе 4 очка.