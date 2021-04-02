С чатом, но без дизайнера. Карпаты представили обновленный сайт

Болельщики могут общаться с представителями клуба прямо на главной странице

  • 02.04.2021 15:51
  • 552 просмотра
  • 3 комментария
С чатом, но без дизайнера. Карпаты представили обновленный сайт
© ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» представили обновленную версию официального сайта клуба.

«Запустили для «Карпат» новый сайт. Должен признать, что эпоха сайтов за большие деньги закончилась, сайт для футбольного клуба уже не является чем-то таким, как было раньше, потому что теперь есть соцсети. Поэтому нет смысла вкладывать большие деньги и делать супер-пупер сайт. Функции сайтов клубов должны изменяться из-за современных реалий. И мы полностью изменили подход к официальному сайту.

В нашем понимании сайт должен быть коммуникативной платформой. Да-да, мы сделали то, чего боятся все остальные клубы, которые закрывают свои сайты от комментариев болельщиков — вынесли на главную страницу чат для фанатов. Представители клуба будут в чате обязательно, уже есть. В чате можно отмечать пользователей, как в ФБ, и задавать вопросы. Мы будем отвечать. Уже отвечаем.

Еще одно новшество — весь необходимый контент вы можете получить на главной странице сайта без перехода на другие страницы — прочитать текст новости, посмотреть фото с матча, посмотреть видеообзор матча. Это очень удобно и не отнимает ваше время.

Когда будете давать оценку, сделайте поправку на то, что мы не пользовались услугами дизайнера из-за экономии средств», — прокомментировал событие коммерческий директор «Карпат» Дмитрий Копий в Facebook.

«Карпаты» выступают во Второй лиге Украины. После 13-ти сыгранных туров клуб занимает 13-е место в группе А, имея в активе 4 очка.

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Источник — ФК Карпаты Львов

(5 голосов)

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Комментарии
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 16:38
    0
    Только полный адрес другой:
    fckarpaty.com.ua
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 16:17
    +1
    Вспоминаю какой был прикольный чат у Севастополя. С какими то детскими смайликами, но можно было напрямую общаться. Пусть себе будет.)
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 02.04.2021 16:11
    +1
    2 ліга...клуб 2 ліги...представляє свій сайт...клуб ВСТАЄ З КОЛІН...ЩЕ ПРИЙДЕ ЧАС...!!!
    Дамо бій всім...і сруху і фек@лам... Хоча по вболівальниках...Карпати у Львові номер 1!!! Всі решта щось хочуть,але не можуть...досі фанів не має ні срух...ні фек@л... А у Карпат в 2 лізі ФАНАТИ ВИЇЗДА КАТАЮТЬ!!!! Карпати в 2 лізі,а на стадіонах В УПЛ лунає ТІЛЬКИ ЛЬВІВ І ТІЛЬКИ КАРПАТИ!!! ДЯКУЖМО ДРУЗІ!!!!
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 16:17
    +1
    Вспоминаю какой был прикольный чат у Севастополя. С какими то детскими смайликами, но можно было напрямую общаться. Пусть себе будет.)
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 02.04.2021 16:11
    +1
    2 ліга...клуб 2 ліги...представляє свій сайт...клуб ВСТАЄ З КОЛІН...ЩЕ ПРИЙДЕ ЧАС...!!!
    Дамо бій всім...і сруху і фек@лам... Хоча по вболівальниках...Карпати у Львові номер 1!!! Всі решта щось хочуть,але не можуть...досі фанів не має ні срух...ні фек@л... А у Карпат в 2 лізі ФАНАТИ ВИЇЗДА КАТАЮТЬ!!!! Карпати в 2 лізі,а на стадіонах В УПЛ лунає ТІЛЬКИ ЛЬВІВ І ТІЛЬКИ КАРПАТИ!!! ДЯКУЖМО ДРУЗІ!!!!
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 16:38
    0
    Только полный адрес другой:
    fckarpaty.com.ua
    Ссылка
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