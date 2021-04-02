Алексей БЕЛИК: «Результат неудовлетворительный. Украина недобрала 4 очка»

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик подвел итоги матчей украинской команды в отборе на ЧМ-2022.

«Для нас результат неудовлетворительный. Думаю, что мы недобрали четыре очка. Ничего критического не произошло. У нашей сборной хорошие шансы зацепиться за второе место, но будет тяжело», — считает Белик.

Сборная Украины провела поединки с Францией, Финляндией и Казахстаном. Все матчи завершились с одинаковым счетом 1:1.