Алексей БЕЛИК: «Результат неудовлетворительный. Украина недобрала 4 очка»

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик подвел итоги матчей украинской команды в отборе на ЧМ-2022.
«Для нас результат неудовлетворительный. Думаю, что мы недобрали четыре очка. Ничего критического не произошло. У нашей сборной хорошие шансы зацепиться за второе место, но будет тяжело», — считает Белик.
Сборная Украины провела поединки с Францией, Финляндией и Казахстаном. Все матчи завершились с одинаковым счетом 1:1.
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Источник — Футбол 1/2/3
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