Алексей БЕЛИК: «Результат неудовлетворительный. Украина недобрала 4 очка»

Но у «сине-желтых» есть хорошие шансы зацепиться за второе место в группе, считает специалист

  • 02.04.2021 15:28
  • 855 просмотров
  • 1 комментарий
Алексей БЕЛИК: «Результат неудовлетворительный. Украина недобрала 4 очка»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик подвел итоги матчей украинской команды в отборе на ЧМ-2022.

«Для нас результат неудовлетворительный. Думаю, что мы недобрали четыре очка. Ничего критического не произошло. У нашей сборной хорошие шансы зацепиться за второе место, но будет тяжело», — считает Белик.

Сборная Украины провела поединки с Францией, Финляндией и Казахстаном. Все матчи завершились с одинаковым счетом 1:1.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 02.04.2021 15:39
    0
    Думаю 1+1+1=4...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 02.04.2021 15:39
    0
    Думаю 1+1+1=4...
    Ссылка
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