ВИДЕО. АРТЕТА – о шансах на выход в ЛЧ и матч против Ливерпуля

«Арсенал» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля в Лондоне, начало — в 22:00.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Микеля Артеты перед матчем 30 тура АПЛ Арсенал - Ливерпуль.
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Источник — Sport.ua
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