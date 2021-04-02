Анатолий ТРУБИН: «В сборной дебютировал. Теперь хочу попасть на Евро»

Молодой вратарь рассчитывает оказаться в заявке

  • 02.04.2021 14:28
  • 592 просмотра
  • 15 комментариев
Анатолий ТРУБИН: «В сборной дебютировал. Теперь хочу попасть на Евро»
© shakhtar.com

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал свой дебют в сборной Украины в матче против Казахстана (1:1).

«Честно говоря, это была мечта. Ты упорно работаешь - и труд вознаграждается. Конечно, я думал о сборной Украины, мечтал. Это положительный момент и приятные эмоции. Но расстроены результатом, потому что нужно было выигрывать. В целом, было у нас много моментов, которые не реализовали. Не хватило реализации, одного удара. Мне про свою игру тяжело сказать, потому что моментов у ворот не было почти. Не участвовал почти в игре, несколько эпизодов всего».

«Ребята поздравили с дебютом. Главный тренер был расстроен, поэтому просто пожал руку и поздравил. Из-за результата не было у всех положительных эмоций. Андрей Пятов поддержал, сказал, что молодец и сказал, что сыграл уверенно».

«Теперь хочется попасть на Евро. Но все зависит от меня, как проведу остаток сезона. Нужно работать, а там посмотрим», - сказал Трубин.

На старте отбора ЧМ-2022 Трубин конкурировал с Георгием Бущаном, который отыграл два матча из трех.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2021 15:37
    0
    MaD MoLe⚒, 02.04.2021 15:29
    JV ты что выбился в кедра
    Що,дитя інцесту,забанили один аккаунт,то ти одразу з іншого залізло, щоб довести свою дебільність і "прославити" днонецький народ? Уже всі тут знають про твої невисокі розумові здібності (хоча така слава дуже сумнівна)
    Ссылка
    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 02.04.2021 15:29
    -1
    Venom, 02.04.2021 15:20
    О кедровы в сборе - у вас там одна клавиатура на двоих? А максимка и и женя кедровы?
    JV ты что выбился в кедра
    Ссылка
    Venom
      Venom, 02.04.2021 15:20
    +2
    MaD MoLe⚒, 02.04.2021 15:11
    Конечно поедишь и превым будешь не бурЩану же на евро стоять
    О кедровы в сборе - у вас там одна клавиатура на двоих? А максимка и и женя кедровы?
    Ссылка
    Евгений Кедров
      Евгений Кедров, 02.04.2021 15:16
    0
    Дино Дзофф до 42 играл, Шошо до 41, До сих пор играет Буффон.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 02.04.2021 15:14
    +2
    ...треба було парирувати удар Мужикова, а тепер можеш тільки мріяти!
    Ссылка
    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 02.04.2021 15:11
    -6
    Конечно поедишь и превым будешь не бурЩану же на евро стоять
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.04.2021 14:57
    -3
    Трубин будет первый,Бущан второй ,Пятов третий на Евро!
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 02.04.2021 14:49
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Толян, ты главное не избавляй обороты и всё будет, ты топ.
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 02.04.2021 14:47
    +4
    не ссы , поедешь, Шева на евро возьмет 8 воротников
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2021 14:47
    +3
    Alexander Киев, 02.04.2021 14:37
    Просто застрелись.. сделай добро людям
    А сам не хочеш? Очистив би повітря трохи
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.04.2021 14:45
    -2
    С моей точки зрения, падение результатов Шахтера и сборной повлияло то, что Пятов убрали с ворот. Он реально самый опытный и мастеровитый. Да и человек довольно позитивный.
    Пятов, Матвиев, Кривцов - лучшая тройка (вратарь + 2 центрбека) 3 центр беком можно взять Попова.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 02.04.2021 14:37
    -7
    Igor Игорь, 02.04.2021 14:32
    Хотеть не вредно, молоко на губах не обсохло и уже хотелка
    Просто застрелись.. сделай добро людям
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 02.04.2021 14:37
    +1
    Якщо не травмується, то попаде. Бущан і Трубін будуть першим та другим номерами. Луніна, як вічно перспективного, візьмуть третім і можливо П'ятова для історії.
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 14:32
    +3
    Хотеть не вредно, молоко на губах не обсохло и уже хотелка
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
      HELLO, IT'S ME, 02.04.2021 14:30
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Толян, всё зависит только от тебя.
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 02.04.2021 14:47
    +4
    не ссы , поедешь, Шева на евро возьмет 8 воротников
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2021 14:47
    +3
    Alexander Киев, 02.04.2021 14:37
    Просто застрелись.. сделай добро людям
    А сам не хочеш? Очистив би повітря трохи
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 14:32
    +3
    Хотеть не вредно, молоко на губах не обсохло и уже хотелка
    Ссылка
    Venom
      Venom, 02.04.2021 15:20
    +2
    MaD MoLe⚒, 02.04.2021 15:11
    Конечно поедишь и превым будешь не бурЩану же на евро стоять
    О кедровы в сборе - у вас там одна клавиатура на двоих? А максимка и и женя кедровы?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 02.04.2021 15:14
    +2
    ...треба було парирувати удар Мужикова, а тепер можеш тільки мріяти!
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 02.04.2021 14:37
    +1
    Якщо не травмується, то попаде. Бущан і Трубін будуть першим та другим номерами. Луніна, як вічно перспективного, візьмуть третім і можливо П'ятова для історії.
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2021 15:37
    0
    MaD MoLe⚒, 02.04.2021 15:29
    JV ты что выбился в кедра
    Що,дитя інцесту,забанили один аккаунт,то ти одразу з іншого залізло, щоб довести свою дебільність і "прославити" днонецький народ? Уже всі тут знають про твої невисокі розумові здібності (хоча така слава дуже сумнівна)
    Ссылка
    Евгений Кедров
      Евгений Кедров, 02.04.2021 15:16
    0
    Дино Дзофф до 42 играл, Шошо до 41, До сих пор играет Буффон.
    Ссылка
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