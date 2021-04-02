Анатолий ТРУБИН: «В сборной дебютировал. Теперь хочу попасть на Евро»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал свой дебют в сборной Украины в матче против Казахстана (1:1).

«Честно говоря, это была мечта. Ты упорно работаешь - и труд вознаграждается. Конечно, я думал о сборной Украины, мечтал. Это положительный момент и приятные эмоции. Но расстроены результатом, потому что нужно было выигрывать. В целом, было у нас много моментов, которые не реализовали. Не хватило реализации, одного удара. Мне про свою игру тяжело сказать, потому что моментов у ворот не было почти. Не участвовал почти в игре, несколько эпизодов всего».

«Ребята поздравили с дебютом. Главный тренер был расстроен, поэтому просто пожал руку и поздравил. Из-за результата не было у всех положительных эмоций. Андрей Пятов поддержал, сказал, что молодец и сказал, что сыграл уверенно».

«Теперь хочется попасть на Евро. Но все зависит от меня, как проведу остаток сезона. Нужно работать, а там посмотрим», - сказал Трубин.

На старте отбора ЧМ-2022 Трубин конкурировал с Георгием Бущаном, который отыграл два матча из трех.