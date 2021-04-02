Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Матч с Мариуполем будет за шесть очков»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от матча 20-го тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя».
«К сожалению, вчера выпал основной защитник. Я не буду называть фамилию, потому что для соперника это будет преимуществом. К сожалению, в этой игре мы не сможем рассчитывать на Дениса Васина.
В крайних трёх матчах мы взяли семь очков из девяти. Это не может не радовать. Сейчас никакой эйфории нет, мы понимаем, что игра с «Мариуполем» будет крайне важной как для нас, так и для «Мариуполя». Сейчас мы прямые конкуренты. Это будет матч за шесть очков.
Сложный календарь как у нас, так и у «Мариуполя». Ожидаем, что матч будет очень тяжелый», - подытожил Лавриненко.
Поединок «Мариуполь» – «Ингулец» состоится в субботу, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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