Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Матч с Мариуполем будет за шесть очков»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от матча 20-го тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя».

«К сожалению, вчера выпал основной защитник. Я не буду называть фамилию, потому что для соперника это будет преимуществом. К сожалению, в этой игре мы не сможем рассчитывать на Дениса Васина.

В крайних трёх матчах мы взяли семь очков из девяти. Это не может не радовать. Сейчас никакой эйфории нет, мы понимаем, что игра с «Мариуполем» будет крайне важной как для нас, так и для «Мариуполя». Сейчас мы прямые конкуренты. Это будет матч за шесть очков.

Сложный календарь как у нас, так и у «Мариуполя». Ожидаем, что матч будет очень тяжелый», - подытожил Лавриненко.

Поединок «Мариуполь» – «Ингулец» состоится в субботу, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.