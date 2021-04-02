Остап МАРКЕВИЧ: «В молодежной сборной парни и поиграли, и сохранили силы»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал выступление подопечных в составе молодежной сборной Украины U-21.
«Мы следили за выступлениями нашем молодежки. Хочу поблагодарить тренерский штаб, которому удалось распределить игровое время так, чтобы парни и поиграли, и сохранили силы.
Мы довольны тем, что они все-таки играли. Было три игры. Это международный игровой опыт. Считаю, что это очень хорошо», - заявил Маркевич.
Напомним, 3 апреля «Мариуполь» примет «Ингулец» в рамках 20 тура украинской Премьер-лиги.
Источник — Футбол 1/2/3
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