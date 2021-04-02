Александрия U-21 – Динамо U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 3 апреля, состоится матч 20-го тура Чемпионата Украины U21, в котором «Александрия» будет принимать киевское «Динамо».
Хозяева примут молодежную команду киевлян на поле КСК «Ника». Начало запланировано на 13:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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