Молодой вратарь Баварии может перейти в Боруссию Дортмунд

Голкипер «Баварии» Александер Нюбель ближайшим летом может сменить клубную прописку. 24-летний вратарь является сменщиком Мануэля Нойера и не получает должной игровой практики.
Источник сообщает, что вратаря хотят купить «Монако», дортмундская «Боруссия» и «Марсель».
Ранее стало известно, футболист недоволен своим положением в Мюнхене.
В этом сезоне Нюбель сыграл всего 2 матча за «Баварию» в Лиге чемпионов.
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Источник — Sport Bild
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