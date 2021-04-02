Молодой вратарь Баварии может перейти в Боруссию Дортмунд

Александр Нюбель не получает шанса, сидя за спиной Мануэля Нойера

  • 02.04.2021 11:02
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Молодой вратарь Баварии может перейти в Боруссию Дортмунд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Баварии» Александер Нюбель ближайшим летом может сменить клубную прописку. 24-летний вратарь является сменщиком Мануэля Нойера и не получает должной игровой практики.

Источник сообщает, что вратаря хотят купить «Монако», дортмундская «Боруссия» и «Марсель».

Ранее стало известно, футболист недоволен своим положением в Мюнхене.

В этом сезоне Нюбель сыграл всего 2 матча за «Баварию» в Лиге чемпионов.

 

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Источник — Sport Bild

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