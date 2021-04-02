ВИДЕО. В Бразилии футболист был удален через 10 секунд после начала матча

Курьезный эпизод случился в региональном чемпионате Бразилии по футболу между «Ботафого» и «Трези».
Игрок Кайо Уилкер из «Ботафого» схлопотал красную карточку уже спустя 10 секунд после начала матча. Футболист грубо нарушил правила и был удален.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Трези».
April 2, 2021
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Источник — Sport.ua
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