ВИДЕО. В Бразилии футболист был удален через 10 секунд после начала матча

Курьезный эпизод случился в региональном чемпионате Бразилии по футболу между «Ботафого» и «Трези».

Игрок Кайо Уилкер из «Ботафого» схлопотал красную карточку уже спустя 10 секунд после начала матча. Футболист грубо нарушил правила и был удален.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Трези».