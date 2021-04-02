Дешевле, чем покупали: ПСЖ снизил цену на Мбаппе

Французский ПСЖ беспокоят затянувшиеся переговоры с форвардом Килианом Мбаппе о продлении контракта.

Сообщается, что парижане готовы снизить цену на 22-летнего бомбардира до 120-150 миллионов евро. Это намного меньше первоначально установленной цены в 200 миллионов евро.

Килиан защищает цвета ПСЖ с лета 2018 года после перехода из «Монако» за €145 миллионов. В текущем сезоне Мбаппе провел за парижский клуб 36 матчей во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 9 результативных передач.

Футболистом интересуются многие европейские топ-клубы. В активе бомбардира 41 матч за сборную Франции, где он забил 16 мячей.