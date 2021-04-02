Подтвердил стереотип. Экс-игрок сборной Колумбии сядет на 11 лет за кокаин

Экс-игрока «Реала Сосьедад», «Саутгемптона» и сборной Колумбии Джона Виафару приговорили 11 годам тюремного заключения в США.
42-летний колумбиец признал вину в сговоре с мексиканским картелем с целью продажи кокаина из Колумбии в США. В январе 2020 года он был экстрадирован в США.
Джон Виафара завершил карьеру в 2015 году. На его счету 34 матча за сборную Колумбии. В АПЛ он играл с 2006 по 2008 год.
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Источник — FOX Sports
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