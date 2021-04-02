Ювентус готов составить конкуренцию Барселоне в борьбе за Вейналдума

«Ювентус» заинтересован в подписании центрального полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила 30-летнему игроку контракт сроком на три года с зарплатой 8 миллионов евро.

На игрока претендуют «Интер» и ПСЖ.

Контракт Вейналдума с «Ливерпулем» истечет ближайшим летом. В этом сезоне нидерландец провел за красных 40 матчей и забил 3 гола. Полузащитник выступает за мерсисайдцев с 2016 года.