Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Сборной Украины не хватает Буяльского»

Андрей Шевченко должен вызвать полузащитника «Динамо» в национальную команду, считает эксперт

  • 02.04.2021 05:33
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Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Сборной Украины не хватает Буяльского»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о кадровых проблемах сборной Украины.

«У нас отсутствует группа футболистов — Ярмоленко, Степаненко, Цыганков, Беседин. Но, на мой взгляд, сборной не хватает Виталия Буяльского. Я не даю рекомендации тренерам, но констатирую факт, что в сложных матчах «Динамо» именно Виталий вытягивал динамовцев, забивал важные голы. Он — универсальный футболист и может играть в схемах Андрея Шевченко и в ромбе, и на позиции опорника, и под нападающими. Знаю это по совместной с ним работе в «Говерле». Думаю, до финальной части Евро Шевченко еще посмотрит кандидатов в сборную и все-таки включит Буяльского в заявку», — заявил Грозный.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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