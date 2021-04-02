Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Сборной Украины не хватает Буяльского»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о кадровых проблемах сборной Украины.

«У нас отсутствует группа футболистов — Ярмоленко, Степаненко, Цыганков, Беседин. Но, на мой взгляд, сборной не хватает Виталия Буяльского. Я не даю рекомендации тренерам, но констатирую факт, что в сложных матчах «Динамо» именно Виталий вытягивал динамовцев, забивал важные голы. Он — универсальный футболист и может играть в схемах Андрея Шевченко и в ромбе, и на позиции опорника, и под нападающими. Знаю это по совместной с ним работе в «Говерле». Думаю, до финальной части Евро Шевченко еще посмотрит кандидатов в сборную и все-таки включит Буяльского в заявку», — заявил Грозный.