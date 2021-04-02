Йожеф САБО: «Начали изобретать велосипед — и все сломалось»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о тактике «сине-желтых» в матчах отбора на ЧМ-2022.

«В Париже, на мой взгляд, все было сделано правильно. Мы играли против топ-сборной, и надо было как-то сдержать эту команду, тем более, что недавно мы проиграли французам с крупным счетом. Эта тактика сработала. Хотя нельзя не признать, что с французами украинцам тоже отчасти повезло, потому что они не реализовали еще несколько моментов.

Вот в матче с финнами мне было непонятно, почему тренерский штаб Андрея Шевченко вновь решил сыграть по этой же схеме. Начали изобретать велосипед — и все сломалось. Небольшой надлом произошел, потому что не добились с финнами и казахами побед, потеряли четыре очка. Поэтому, конечно, надо время, чтобы разобраться с этим. Потом встретиться команде перед Евро, провести сборы, работу над ошибками и вернуться к своей игре», — считает Сабо.