ПСЖ спешит продлить контракт с Мбаппе

Парижский ПСЖ намерен как можно быстрее продлить контракт с 22-летним форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.

Клуб надеется договориться с футболистом до того, как его опередит кто-то из европейских конкурентов. Текущее соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года.

Килиан защищает цвета ПСЖ с лета 2018 года после перехода из «Монако» за €145 миллионов. В текущем сезоне Мбаппе провел за парижский клуб 36 матчей во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 9 результативных передач.

Футболистом интересуются многие европейские топ-клубы. Ориентировочная цена Мбаппе составляет €180 миллионов.

В активе бомбардира 41 матч за сборную Франции, где он забил 16 мячей.