ЗИНЧЕНКО: «Футболисты сборной принимают ответственность за результат»

Полузащитник украинской национальной команды поделился мнением о матчах отбора на ЧМ-2022

  • 02.04.2021 03:52
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ЗИНЧЕНКО: «Футболисты сборной принимают ответственность за результат»
© УАФ. Александр Зинченко

24-летний игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги последних матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

«Один из самых сложных циклов матчей сборных прошел. Мы, футболисты сборной Украины, принимаем ответственность за результат. И хотим только поблагодарить всех за поддержку, критику и неравнодушие. Это все вдохновляет нас двигаться дальше и бороться до конца. Мы никогда не сможем пообещать вам, что поражений и неудач больше не будет. Но можем сказать точно: мы никогда не опустим руки и никогда не будем равнодушными к выступлениям за нашу страну», — написал Зинченко.

В активе Зинченко 38 матчей за сборную Украины, где он забил 5 мячей.

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Источник — Instagram

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