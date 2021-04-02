ЗИНЧЕНКО: «Футболисты сборной принимают ответственность за результат»

24-летний игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги последних матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

«Один из самых сложных циклов матчей сборных прошел. Мы, футболисты сборной Украины, принимаем ответственность за результат. И хотим только поблагодарить всех за поддержку, критику и неравнодушие. Это все вдохновляет нас двигаться дальше и бороться до конца. Мы никогда не сможем пообещать вам, что поражений и неудач больше не будет. Но можем сказать точно: мы никогда не опустим руки и никогда не будем равнодушными к выступлениям за нашу страну», — написал Зинченко.

В активе Зинченко 38 матчей за сборную Украины, где он забил 5 мячей.