Три легионера Львова не сыграют с Днепром-1

Поединок 20-го тура УПЛ пропустят Шина, Ренан и Михоби

  • 02.04.2021 02:33
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Три легионера Львова не сыграют с Днепром-1
© ФК Львов. Шина

Во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ в спарринге с аматорским «Фениксом-Стефано» получил повреждение капитан «Львова» Шина. Бразильский легионер львовян не сможет помочь своей команде в календарном матче 20-го тура с «Днепром-1», который состоится 2 апреля.

Перед отъездом «Львова» в Днепр уже тренировались в общей группе еще два легионера, вернувшиеся в строй после травм — Ренан и Mихоби, однако их уровень подготовки не устроил главного тренера Анатолия Бессмертного, и они остались дома.

Что касается Энеса Mахмутовича и Донатаса Казлаускаса, которые в конце марта находились в расположении сборных Люксембурга и Литвы, то они добирались в Днепр самостоятельно.

 «Львов» занимает 11-е место в УПЛ, набрав 15 очков и имея игру в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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