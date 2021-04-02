Почти 350 км дороги. Динамо поедет в Александрию на автобусе

Киевской команде предстоит дальнее путешествие на матч 20-го тура УПЛ

  • 02.04.2021 01:48
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  • 1 комментарий
Почти 350 км дороги. Динамо поедет в Александрию на автобусе
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 4 апреля, в Александрии состоится поединок 20-го тура УПЛ «Александрия» — «Динамо».

«Сборники из «Динамо», игравшие в среду на НСК «Олимпийский», в четверг на базе будут проходить восстановительные мероприятия. Не игравшие вечером занимаются в общей группе. В четверг же прилетает и герой уик-энда Родригеш. В Александрию команда выезжает на автобусе в субботу. Назад — сразу после игры на нем же», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Расстояние между Киевом и Александрией по автодороге составляет около 350 км.

Стартовый свисток матча «Александрия» — «Динамо» прозвучит в 19:30.

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    smart_Forever_
      smart_Forever_, 02.04.2021 01:52
    -1
    100 кг гвоздей вам на дороге
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