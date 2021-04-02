Почти 350 км дороги. Динамо поедет в Александрию на автобусе

В воскресенье, 4 апреля, в Александрии состоится поединок 20-го тура УПЛ «Александрия» — «Динамо».

«Сборники из «Динамо», игравшие в среду на НСК «Олимпийский», в четверг на базе будут проходить восстановительные мероприятия. Не игравшие вечером занимаются в общей группе. В четверг же прилетает и герой уик-энда Родригеш. В Александрию команда выезжает на автобусе в субботу. Назад — сразу после игры на нем же», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Расстояние между Киевом и Александрией по автодороге составляет около 350 км.

Стартовый свисток матча «Александрия» — «Динамо» прозвучит в 19:30.