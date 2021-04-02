ВИДЕО. Ветер с моря дул. В день смеха вспомнили самый курьезный гол Динамо

В день смеха футбольный паблик 433 выложил видео курьезного гола в товарищеском матче киевского «Динамо» против «Маккаби» Хайфа (5:0) в феврале 2012 года.
Вратарь команды из Израиля выбил мяч от ворот, но порыв ветра загнал футбольный снаряд ему прямо в ворота. Рефери зафиксировал автогол.
Бывший защитник Динамо Бетао вспоминал тот поединок: «Самый необычный момент в футболе, который я видел, был в «Динамо». Мы играли в Израиле контрольный матч. Вратарь соперника выбил мяч от ворот, но тот из-за ветра влетел в его же ворота. Судья засчитал гол».
Источник — Instagram
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