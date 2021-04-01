Источник: Гельзин звонил Дикому, представители Миная делали ставки на матч

В очередном выпуске программы «ТаТоТаке» обнародованы письма, датированные первыми числами марта, из которых видно, какие вопросы УАФ рассматривает по делу президента «Олимпика» Владислава Гельзина.

Сообщается, что Гельзин 28 февраля звонил исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому и утверждал, что представители «Миная» поставили 10 тысяч у.е. на матч против «Олимпика» в 16-м туре УПЛ (2:1).

ФОТО. Письмо Евгения Дикого в Комитет этики и чесной игры УАФ

ФОТО. Письмо Франческо Баранки в адрес Владислава Гельзина.