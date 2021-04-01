Десна осталась без ведущего форварда

По информации Футбол News, повреждение ноги получил ведущий форвард «Десны» Филипп Будковский.

Операция игроку не нужна, однако нападающий выбыл минимум на 2-3 недели и в ближайших матчах черниговской команде не поможет.

В нынешнем сезоне УПЛ Будковский провел 16 матчей и забил 7 голов.

«Десна» занимает 5-е место, но от топ-3 отстает на 2 очка.