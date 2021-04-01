Десна осталась без ведущего форварда

По информации Футбол News, повреждение ноги получил ведущий форвард «Десны» Филипп Будковский.
Операция игроку не нужна, однако нападающий выбыл минимум на 2-3 недели и в ближайших матчах черниговской команде не поможет.
В нынешнем сезоне УПЛ Будковский провел 16 матчей и забил 7 голов.
«Десна» занимает 5-е место, но от топ-3 отстает на 2 очка.
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Источник — Футбол 1/2/3
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