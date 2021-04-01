Карпаты подали иск против УПЛ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне

«Карпаты» требуют выплаты 400 тысяч евро по платежам солидарности

  • 01.04.2021 23:00
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Карпаты подали иск против УПЛ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Львовские «Карпаты» подали иск против УПЛ в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.

Причиной апелляции стала невыплата Премьер-лигой денег клубу по платежам солидарности УЕФА за воспитание юношей в сезоне 2019/20. «Карпаты» требуют выплатить им около 400 тысяч евро как клубу УПЛ, поскольку в том сезоне команда выступала в элитной лиге.

Сообщается, что УПЛ отклонила запрос «Карпат» и распределила большую часть полученных от УЕФА денег среди клубов, которые играют в Премьер-лиге в нынешнем сезоне 2020/21.

«Карпатам» были предложены выплаты как клубу низшего дивизиона, с чем не согласился львовский клуб. 

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Источник — Трибуна

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