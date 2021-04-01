Месси пока не обсуждает новый контракт. Не хочет мешать Барселоне

По информации испанских СМИ, Лионель Месси пока не спешит начинать переговоры с «Барселоной» по поводу нового контракта.

Текущий договор истекает летом, однако после того, как выборы президента клуба выиграл Жоан Лапорта, появилась уверенность, что аргентинец останется.

Кроме того, Лапорта летом намерен усилить атаку топ-игроком (предположительно Эрлингом Холандом), а также пригласить соотечественника Месси Серхио Агуэро.

Сам Месси сейчас не хочет мешать команде вопросом контракта, так как «Барселона» ведет борьбу в Ла Лиге и Кубке Испании, а потому переговоры могут отложить на май.