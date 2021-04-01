Месси пока не обсуждает новый контракт. Не хочет мешать Барселоне

Игрок сосредоточен на победах в турнирах

  • 01.04.2021 22:46
  • 694 просмотра
  • 1 комментарий
Месси пока не обсуждает новый контракт. Не хочет мешать Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, Лионель Месси пока не спешит начинать переговоры с «Барселоной» по поводу нового контракта.

Текущий договор истекает летом, однако после того, как выборы президента клуба выиграл Жоан Лапорта, появилась уверенность, что аргентинец останется.

Кроме того, Лапорта летом намерен усилить атаку топ-игроком (предположительно Эрлингом Холандом), а также пригласить соотечественника Месси Серхио Агуэро.

Сам Месси сейчас не хочет мешать команде вопросом контракта, так как «Барселона» ведет борьбу в Ла Лиге и Кубке Испании, а потому переговоры могут отложить на май.

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    RomarioUA
      RomarioUA, 01.04.2021 23:52
    0
    Никуда он не уйдёт. Кишка тонка. Хотя я хотел бы посмотреть на Месси в МанСити Гвардиолы, это было бы очень интересно!
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    RomarioUA
      RomarioUA, 01.04.2021 23:52
    0
    Никуда он не уйдёт. Кишка тонка. Хотя я хотел бы посмотреть на Месси в МанСити Гвардиолы, это было бы очень интересно!
    Ссылка
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