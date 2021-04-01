Вячеслав ШЕВЧУК: «У сборной Украины есть все шансы занять второе место»

Эксперт считает, что Францию будет сложно догнать

  • 01.04.2021 21:52
  • 652 просмотра
  • 3 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «У сборной Украины есть все шансы занять второе место»
© uaf.ua

Экс-игрок сборной Украины и эксперт на ТВ Вячеслав Шевчук считает, что после ничьей с Казахстаном в матче отбора ЧМ-2022 национальной команде стоит сосредоточиться на борьбе за 2-е место.

«Я считаю, что сыграть за такой короткий отрезок три матча на таком уровне... Ребята подустали все-таки, в конце уже сложно было найти путь к воротам. С точки зрения результата - это провальный результат. Но если посмотреть на игру, первый тайм был идеальный. Что касается второго тайма, были проблемы в структуре и последней трети поля. Нужно было быть более агрессивными и настойчивыми в штрафной площадке и на флангах».

«Не думаю, что проблема в тактике. С точки зрения турнирной таблицы, Франция уже отрывается, нужно бороться за второе место. Для этого есть все шансы, просто перед следующими сборами нужно быть максимально подготовленными», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    DK1961
      DK1961, 01.04.2021 22:10
    +2
    Вячеслав Шевчук: у сборной Украины в эпоху правления павелкинской банды и засилья голденбоев-аморалесов-трупиных-кривых в основном составе есть все шансы занять последнее место в группе отбора к ЧМ и вдрызг проиграть все три матча на ЕВРО
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 22:04
    -1
    А третье?
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    stop2018
      stop2018, 01.04.2021 21:57
    +1
    Пьяный?
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 01.04.2021 22:10
    +2
    Вячеслав Шевчук: у сборной Украины в эпоху правления павелкинской банды и засилья голденбоев-аморалесов-трупиных-кривых в основном составе есть все шансы занять последнее место в группе отбора к ЧМ и вдрызг проиграть все три матча на ЕВРО
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 01.04.2021 21:57
    +1
    Пьяный?
    Ссылка
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