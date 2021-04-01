Вячеслав ШЕВЧУК: «У сборной Украины есть все шансы занять второе место»

Экс-игрок сборной Украины и эксперт на ТВ Вячеслав Шевчук считает, что после ничьей с Казахстаном в матче отбора ЧМ-2022 национальной команде стоит сосредоточиться на борьбе за 2-е место.

«Я считаю, что сыграть за такой короткий отрезок три матча на таком уровне... Ребята подустали все-таки, в конце уже сложно было найти путь к воротам. С точки зрения результата - это провальный результат. Но если посмотреть на игру, первый тайм был идеальный. Что касается второго тайма, были проблемы в структуре и последней трети поля. Нужно было быть более агрессивными и настойчивыми в штрафной площадке и на флангах».

«Не думаю, что проблема в тактике. С точки зрения турнирной таблицы, Франция уже отрывается, нужно бороться за второе место. Для этого есть все шансы, просто перед следующими сборами нужно быть максимально подготовленными», - сказал Шевчук.