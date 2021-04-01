Агент Тете: «Есть интерес топ-клубов, но игрок счастлив в Шахтере»

Агент Пабло Буэно утверждает, что игрок пока не стремится уйти

  • 01.04.2021 21:31
  • 548 просмотров
  • 5 комментариев
Агент Тете: «Есть интерес топ-клубов, но игрок счастлив в Шахтере»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Агент Пабло Буэно, который ведет дела полузащитника «Шахтера» Тете, рассказал, что бразилец пока не планирует покидать Украину, несмотря на интерес топ-клубов.

- Много звонков от других клубов было после противостояния с «Реалом»?

- Интерес был от многих клубов, приезжали скауты и представители. Но Тете счастлив в «Шахтере». Его мысли связаны именно с этим клубом. Он счастлив в Украине. Год назад Тете женился на украинке Тане. И ему очень импонирует ваш ритм жизни и климатические условия. Напоминающие о родном Порту-Алегри.

- Писали, что «Милан» интересовался Тете.

- Один из первых.

- Римская «Рома»?

- Тоже, но всем ответ один и тот же: мы хотим проявить себя в «Шахтере». «Бавария»? Также интересовалась.

- У вас в контракте с «Шахтером» прописана клаусула в 150 миллионов. Это невероятные деньги.

- У него есть все качества, которые нужны топ-клубам: он молодой, быстрый, техничный, нет страха, обладает многими физическими навыками. Сколько должен стоить такой игрок?

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Источник — Бомбардир

(4 голоса)

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Комментарии
    bzzzzz
      bzzzzz, 01.04.2021 22:04
    0
    если он 150 стоит, то сколько ж тогда Дуглас Коста и Виллиан в свое время даже боюсь представить... а ведь он даже близко возле них не стоит
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 22:03
    -1
    Вот и правильно, через пару сезонов Тете 200 миллионов будет стоить, это минимум.
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.04.2021 22:01
    0
    Шо там, об этом негре говорит вся Украина или уже забыла, кто это?)))
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    Alex Romanov
      Alex Romanov, 01.04.2021 22:00
    -1
    Sviatoslav Kudelych, 01.04.2021 21:38
    Правильно, бейся головой об стенку
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.04.2021 21:38
    -2
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 01.04.2021 22:04
    0
    если он 150 стоит, то сколько ж тогда Дуглас Коста и Виллиан в свое время даже боюсь представить... а ведь он даже близко возле них не стоит
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.04.2021 22:01
    0
    Шо там, об этом негре говорит вся Украина или уже забыла, кто это?)))
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