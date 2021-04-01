Агент Тете: «Есть интерес топ-клубов, но игрок счастлив в Шахтере»

Агент Пабло Буэно, который ведет дела полузащитника «Шахтера» Тете, рассказал, что бразилец пока не планирует покидать Украину, несмотря на интерес топ-клубов.
- Много звонков от других клубов было после противостояния с «Реалом»?
- Интерес был от многих клубов, приезжали скауты и представители. Но Тете счастлив в «Шахтере». Его мысли связаны именно с этим клубом. Он счастлив в Украине. Год назад Тете женился на украинке Тане. И ему очень импонирует ваш ритм жизни и климатические условия. Напоминающие о родном Порту-Алегри.
- Писали, что «Милан» интересовался Тете.
- Один из первых.
- Римская «Рома»?
- Тоже, но всем ответ один и тот же: мы хотим проявить себя в «Шахтере». «Бавария»? Также интересовалась.
- У вас в контракте с «Шахтером» прописана клаусула в 150 миллионов. Это невероятные деньги.
- У него есть все качества, которые нужны топ-клубам: он молодой, быстрый, техничный, нет страха, обладает многими физическими навыками. Сколько должен стоить такой игрок?
Источник — Бомбардир
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