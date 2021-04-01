Агент Тете: «Есть интерес топ-клубов, но игрок счастлив в Шахтере»

Агент Пабло Буэно, который ведет дела полузащитника «Шахтера» Тете, рассказал, что бразилец пока не планирует покидать Украину, несмотря на интерес топ-клубов.

- Много звонков от других клубов было после противостояния с «Реалом»?

- Интерес был от многих клубов, приезжали скауты и представители. Но Тете счастлив в «Шахтере». Его мысли связаны именно с этим клубом. Он счастлив в Украине. Год назад Тете женился на украинке Тане. И ему очень импонирует ваш ритм жизни и климатические условия. Напоминающие о родном Порту-Алегри.

- Писали, что «Милан» интересовался Тете.

- Один из первых.

- Римская «Рома»?

- Тоже, но всем ответ один и тот же: мы хотим проявить себя в «Шахтере». «Бавария»? Также интересовалась.

- У вас в контракте с «Шахтером» прописана клаусула в 150 миллионов. Это невероятные деньги.

- У него есть все качества, которые нужны топ-клубам: он молодой, быстрый, техничный, нет страха, обладает многими физическими навыками. Сколько должен стоить такой игрок?