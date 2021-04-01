ВИТАО: «Сделаем все, чтобы вернуться на первое место»

Защитник донецкого «Шахтера» Витао рассказал о тренировках команды во время паузы на матчи сборных:

«Конечно, следим за выступлениями сборной Украины, в которой очень много футболистов «Шахтера». Смотрим матчи и поддерживаем парней. А пока нет сборников, придерживаемся обычного плана тренировок. Занятия проходят прекрасно и интенсивно даже при небольшом количестве игроков.

Работаем приблизительно так же, как и всегда, когда вся команда в сборе. Каждый день у нас очень насыщенные тренировки, выполняем большое количество упражнений. Надеюсь, что за те дни, которые остались до матча с «Ворсклой», проведем еще несколько интенсивных занятий, чтобы быть полностью готовыми к игре.

Понимаем важность момента, так как находимся не на той позиции, на которой нам хотелось бы. Однако, пока есть шансы в этой гонке, продолжим тренироваться и работать. Сделаем все, чтобы вернуться на первое место».