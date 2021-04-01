Шахтер заплатил 3,35 млн евро агентам при переподписании двух бразильцев

Сайт УАФ опубликовал отчет о деятельности футбольных посредников

  • 01.04.2021 16:14
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Шахтер заплатил 3,35 млн евро агентам при переподписании двух бразильцев
© ФК Шахтер. Додо

Согласно документу, донецкий «Шахтер» выплатил представителям Додо и Маркоса Антонио 3 миллиона 350 тысяч евро. Три миллиона получил агент Додо и 350 тысяч – представитель Маркоса Антонио. Бразильцы переподписали соглашения с клубом в сентябре и августе 2020 года.

Также 427,8 тысячи гривен получил агент Максим Карагодин. 242,3 тысячи гривен ему заплатила «Рига» и еще 185,5 тысяч гривен «Карпаты».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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