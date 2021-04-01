Александр ДЕНИСОВ: «Чего не хватало сборной Украины — кулака или пинка?»

Специалист наблюдал за матчем с Казахстаном в компании Александра Усика

  • 01.04.2021 14:25
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Александр ДЕНИСОВ: «Чего не хватало сборной Украины — кулака или пинка?»
© Instagram. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился впечатлениями о ничьей сборной Украины с Казахстаном (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Отчасти прав был вчера в своих послематчевых измышлениях в студии Артем Федецкий, когда сказал, что нашей сборной в матче с казахами не хватало кулака. На самом деле, кулак был вчера совсем рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки. После первого тайма мы еще улыбались. А вот после второго было ощущение, что кулаком получили как раз мы.

Как следствие, тема сборной сейчас болит. Чего не хватало нашей команде, кулака, а, может, пинка — вопрос дискуссионный», — написал Денисов, опубликовав фото с известным украинским боксером Александром Усиком.

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Источник — Instagram

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