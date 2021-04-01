Забуксовали: Мбаппе и ПСЖ не договорились о новом контракте

Прогресса в переговорах пока нет

  • 01.04.2021 13:11
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Забуксовали: Мбаппе и ПСЖ не договорились о новом контракте
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе еще не договорился с ПСЖ о продлении контракта. Никакого прогресса в переговорах пока нет.

Текущее соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года.

«Если бы прогресс был достигнут, я бы уже рассказал об этом. Конечно, я расскажу о ситуации, когда появятся новости», — заявил Мбаппе.

Килиан защищает цвета ПСЖ с лета 2018 года после перехода из «Монако» за €145 миллионов. В текущем сезоне Мбаппе провел за парижский клуб 36 матчей во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 9 результативных передач.

Футболистом интересуются многие европейские топ-клубы. Ориентировочная цена Мбаппе составляет €180 миллионов.

В активе бомбардира 41 матч за сборную Франции, где он забил 16 мячей.

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Источник — Goal.com

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