Забуксовали: Мбаппе и ПСЖ не договорились о новом контракте

22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе еще не договорился с ПСЖ о продлении контракта. Никакого прогресса в переговорах пока нет.

Текущее соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года.

«Если бы прогресс был достигнут, я бы уже рассказал об этом. Конечно, я расскажу о ситуации, когда появятся новости», — заявил Мбаппе.

Килиан защищает цвета ПСЖ с лета 2018 года после перехода из «Монако» за €145 миллионов. В текущем сезоне Мбаппе провел за парижский клуб 36 матчей во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 9 результативных передач.

Футболистом интересуются многие европейские топ-клубы. Ориентировочная цена Мбаппе составляет €180 миллионов.

В активе бомбардира 41 матч за сборную Франции, где он забил 16 мячей.