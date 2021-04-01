ФОТО. Горячая жена Малиновского на мальдивском пляже

Роксана Малиновская, супруга 27-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, отдыхает на Мальдивах, пока муж играет за украинскую национальную команду в отборе на ЧМ-2022.
«Пункт назначения — рай», — прокомментировала Роксана подборку свежих фото.
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Источник — Instagram
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