ФОТО. Горячая жена Малиновского на мальдивском пляже

Пока муж играет за сборную Украины, Роксана Малиновская отдыхает на островах

  • 01.04.2021 11:15
  • 1355 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Горячая жена Малиновского на мальдивском пляже
© Instagram. Роксана Малиновская

Роксана Малиновская, супруга 27-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, отдыхает на Мальдивах, пока муж играет за украинскую национальную команду в отборе на ЧМ-2022.

«Пункт назначения — рай», — прокомментировала Роксана подборку свежих фото.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Jeka Lukashin
      Jeka Lukashin, 01.04.2021 11:30
    +3
    А кто фоткает пока муж играет за сборную
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    REALIST
    online
      REALIST, 01.04.2021 11:28
    +2
    "Поки чоловік грає за збірну України..." Ну, не грає, а відбуває номер зі своїми кентами... А з іншої сторони, коли така дружина чекає на пляжі, - навіщо та збірна і той футбол?... хай невдахи усілякі Мужикови та Пуккі забивають... ім потрібніше...
    Ссылка
    Jeka Lukashin
      Jeka Lukashin, 01.04.2021 11:30
    +3
    А кто фоткает пока муж играет за сборную
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 01.04.2021 11:28
    +2
    "Поки чоловік грає за збірну України..." Ну, не грає, а відбуває номер зі своїми кентами... А з іншої сторони, коли така дружина чекає на пляжі, - навіщо та збірна і той футбол?... хай невдахи усілякі Мужикови та Пуккі забивають... ім потрібніше...
    Ссылка
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