Антальяспор заявил, что рассчитался с Шахтером по Бланко Лещуку

Ранее турецкий клуб был наказан трансферным баном за долги

  • 01.04.2021 10:57
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Антальяспор заявил, что рассчитался с Шахтером по Бланко Лещуку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Густаво Бланко Лещук

Президент турецкого «Антальяспора» Мустафа Йылмаз сообщил, что клуб рассчитался по накопленным ранее долгам, что помогло ему получить лицензию от УЕФА для участия в еврокубках на следующий сезон, а также добиться снятия трансферного бана.

«В этот сложный период у нас были очень напряженные дни. Мы работали с необычайной решимостью двадцать четыре часа в сутки. В итоге «Антальяспор» закрыл все спорные вопросы, которые препятствовали получению лицензии УЕФА, и на сегодняшний день мы выполнили все необходимые финансовые условия. Это означает, что помимо получения клубной лицензии от УЕФА, мы также добились снятия трансферного бана», - заявил Йылмаз.

Трансферный бан на «Антальяспор» был наложен в январе нынешнего года за долги в сумме 4,5 миллиона евро, существовавшие по переходам четырех футболистов, в том числе и форварда Густаво Бланко Лещука из «Шахтера».

Интересно и то, что в феврале директор по стратегическому развитию львовских «Карпат» Сергей Болотников говорил о том, что «Шахтер» задолжал «зелено-белым» определенную сумму за трансфер Густаво Бланко Лещука в «Антальяспор».

В настоящий момент 29-летний Бланко Лещук на правах аренды из «Антальяспора» выступает в испанской Сегунде за «Овьедо», проведя 24 матча и записав в актив 4 гола и 1 результативную передачу.

«Антальяспор» 17 марта оформил выход в финал Кубка Турции, где сыграет против «Бешикташа». Победа в этом турнире обеспечит клубу участие в еврокубках на следующий сезон.

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Источник — ФК Антальяспор

(5 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.04.2021 11:26
    0
    Оооо...тепер КАРПАТАМ карне відсоток)))
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.04.2021 11:26
    0
    Оооо...тепер КАРПАТАМ карне відсоток)))
    Ссылка
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