Сергей БОЛБАТ: «Каштру не первый день в футболе и все понимает»

Футболист «Шахтера» готовится к продолжению чемпионата Украины

  • 01.04.2021 10:22
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Сергей БОЛБАТ: «Каштру не первый день в футболе и все понимает»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Болбат

Сергей Болбат рассказал подготовке «Шахтера» к продолжению чемпионата

– Насколько интенсивными были тренировки в последние дни? Над чем больше всего работали?
– После паузы нам дали выходные, потому нужно было втянуться. Мы в тонусе, как и ребята в сборных. Главное, чтобы были готовы к чемпионату, когда все вместе соберемся.

– Разница между физическим состоянием игроков будет большой, ведь кто-то в сборной выступает регулярно, а кто-то вовсе не выходит на поле?
– Разница будет. Нужно все сбалансировать, оценить состояние каждого футболиста. Мистер не первый день в футболе и все понимает. Это привычная ситуация, когда игроки возвращаются из сборных, потому все будет в порядке.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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