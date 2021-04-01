Сергей БОЛБАТ: «Каштру не первый день в футболе и все понимает»

Сергей Болбат рассказал подготовке «Шахтера» к продолжению чемпионата
– Насколько интенсивными были тренировки в последние дни? Над чем больше всего работали?
– После паузы нам дали выходные, потому нужно было втянуться. Мы в тонусе, как и ребята в сборных. Главное, чтобы были готовы к чемпионату, когда все вместе соберемся.
– Разница между физическим состоянием игроков будет большой, ведь кто-то в сборной выступает регулярно, а кто-то вовсе не выходит на поле?
– Разница будет. Нужно все сбалансировать, оценить состояние каждого футболиста. Мистер не первый день в футболе и все понимает. Это привычная ситуация, когда игроки возвращаются из сборных, потому все будет в порядке.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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