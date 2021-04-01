Майами. Когда играет Свитолина? Расписание на первое апреля

В четверг первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет еще один поединок на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче 1/2 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится против лидера мирового рейтинга австралийки Эшли Барти. Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Хуркач – Циципас. Ориентировочное время начала матча – не ранее 22:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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