В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Израиля на выезде разгромила национальную команду Молдовы со счетом 4:1.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Бибрас Натхо (Израиль).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Израиль).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Израиль).
|50'
|Йон Николаеску (Молдова) получает красную карточку.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Кэтэлин Карп (Молдова).
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Источник — Sport.ua
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