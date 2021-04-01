Известная итальянская биатлонистка завершила карьеру

Биатлонистка сборной Италии Николь Гонтье завершила спортивную карьеру.
29-летняя спортсменка является двукратной бронзовой призеркой чемпионатов мира в эстафетах (2013, 2015).
На Кубке мира она завоевала одну бронзовую медаль в спринте.
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Источник — IBU
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