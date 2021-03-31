Майами. Людмила Киченок вылетела в четвертьфинале в паре

Сегодня Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко в четвертьфинале турнира WTA в Майами в парном разряде встречалась с американо-польским дуэтом Беттани Маттек-Сандрс/Ига Свентек.
Украинка вместе с латвийской теннисисткой потерпели поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 2 минуты.
1/4 финала
Людмила Киченок/Елена Остапенко – Беттани Маттек-Сандс/Ига Свентек – 1:6, 4:6
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Источник — Sport.ua
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