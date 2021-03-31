Тьерри АНРИ: «Селтик? Я доступен, хочу тренировать»

Легенда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал интерес к себе со стороны «Селтика»:

«Не знаю, что сейчас происходит в «Селтике». Я очень уважаю этот клуб, как и множество людей по всему миру, но об их интересе ничего не знаю. Знаю только, что хочу вернуться к работе и тренировать.

Я очень уважаю и «Селтик», и «Рейнджерс», но сейчас я просто жду и слежу за ситуацией. Я доступен. Не знаю, что произойдет в будущем, но я совершенно точно хочу тренировать».

Напомним, в феврале текущего года Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импэкт». Ранее сообщалось о том, что Анри может возглавить «Борнмут».