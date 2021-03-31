Жуниор МОРАЕС: «Даст Бог, забью много голов за сборную Украины»

Форвард Жуниор Мораес в матче против Финляндии забил свой дебютный гол за сборную Украины и рассчитывает продолжать радовать болельщиков.

«Очень рад, потому что я вложил много работы. Я очень ждал этого особенного момента. Даст Бог, теперь забью много голов за сборную Украины», - сказал Мораес.

Сегодня в 21:45 Украина начнет матч против Казахстана.