Жуниор МОРАЕС: «Даст Бог, забью много голов за сборную Украины»

Форвард Жуниор Мораес в матче против Финляндии забил свой дебютный гол за сборную Украины и рассчитывает продолжать радовать болельщиков.
«Очень рад, потому что я вложил много работы. Я очень ждал этого особенного момента. Даст Бог, теперь забью много голов за сборную Украины», - сказал Мораес.
Сегодня в 21:45 Украина начнет матч против Казахстана.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.