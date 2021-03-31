30+. Абреу снова обновил рекорд по количеству клубов в карьере

Экс-форвард сборной Уругвая подписал контракт с 31-й по счету командой

  • 31.03.2021 18:50
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30+. Абреу снова обновил рекорд по количеству клубов в карьере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Абреу

Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу совершил очередной трансфер. 44-летний футболист подписал контракт с «Суд Америкой», которая выступает во втором дивизионе чемпионата Уругвая. Это 31-й по счету клуб в профессиональной карьере уругвайца.
 
За свою 26-летнюю карьеру Абреу успел поиграть в семи клубах из Мексики, шести из Бразилии, четырех из Уругвая, трех Аргентины и Чили, двух из Испании, а также успел по одному разу перейти в команды из Израиля, Греции, Эквадора, Парагвая и Сальвадора.
 
Отметим, что Себастьян имеет в своем активе 70 матчей в составе национальной сборной Уругвая и 26 забитых голов. В 2011 году он завоевал Кубок Америки, а в 2010 году занял с командой четвертое место на чемпионате мира в ЮАР.

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Источник — Twitter

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