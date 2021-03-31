Агент Коваленко: «У меня нет информации об аренде Виктора в другую команду»

Сергей Серебренников считает, что хавбеку нужно время

  • 31.03.2021 18:30
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Агент Коваленко: «У меня нет информации об аренде Виктора в другую команду»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Серебренников, агент полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко, уверен, что игроку нужно дать время освоиться в новой команде.

«У меня нет никакой информации об аренде Коваленко, даже в теории. В этом не было бы логики. Если вы верите в игрока, то нужно дать ему время».

«Сейчас ему нужно привыкнуть к новой стране, к языку и окружению. Уверен, мы увидим настоящего Коваленко в новом сезоне».

«Гасперини не тот тренер, который сразу будет доверять место в составе новому футболисту», - сказал Серебренников в интервью minutidirecupero.it.

Коваленко после перехода из «Шахтера» в феврале лишь раз вышел на замену.

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    DK1961
      DK1961, 31.03.2021 18:49
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    DK1961
      DK1961, 31.03.2021 18:49
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