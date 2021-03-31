С игроками молодежного состава. Шахтер готовится к матчу УПЛ

«Шахтер» продолжает тренироваться без игроков своих сборных. Сейчас работают 19 футболистов, в том числе представители молодежного состава.
С первой командой тренируются Андрей Булеза, Денис Свитюха, Артур Микитишин и Артем Векленко.
Продолжает тренировки хавбек Тарас Степаненко, который восстанавливается после травмы колена.
Команда готовится к матчу против «Ворсклы», который состоится 4 апреля в Полтаве.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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