Л. Киченок / Остапенко – Маттек-Сэндс / Свёнтек. LIVE трансляция

31 марта украинская теннисистка Людмила Киченок проведет еще один парный матч на турнире WTA 1000 в Майами.
В 1/4 финала Люда и Алена Остапенко из Латвии встретятся с американкой Бетани Маттек-Сэндс и полькой Игой Свёнтек. Встреча состоится вторым запуском после матча Гарсия/Подороска – Аояма/Шибахара. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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