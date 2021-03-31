Андрей ШЕВЧЕНКО: «В сборной Украины живая и правильная конкуренция»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко не готов сказать, было ли лучше команде проводить Евро в 2020 году или перенос на год будет позитивным фактом.

«Это будет другая команда. Год времени - серьезный срок для футбола. Я надеюсь, что ведущие игроки подойдут в хорошей форме. Те, кто был травмирован, залечат травмы. Чем больше кандидатов - тем лучше и будет легче. А смена поколений была и будет. У нас есть конкуренция, и они живая и правильная».

«Я отказываюсь отвечать на такие вопросы, мол, лучше бы нам было сыграть Евро в 2020 или 2021».

«Вся подготовка в Евро уже распланирована, штаб работает», - сказал Шевченко.