Майкон летом может покинуть Шахтер. К нему есть интерес из Италии и Испании

23-летний полузащитник «Шахтера» Майкон предстоящим летом может покинуть донецкий клуб.

Интерес к бразильцу проявляют клубы из Испании и Италии, вследствие чего, как отмечает источник, период карьеры Майкона в «Шахтере» подходит к концу.

Из клубов, которым интересен Майкон, называется только «Наполи». Неаполитанцы интересовались хавбеком еще когда тот выступал за «Коринтианс», а ныне готовы активизироваться в вопросе переговоров по его трансферу.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Майкон провел 24 матча, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами.