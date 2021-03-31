Майкон летом может покинуть Шахтер. К нему есть интерес из Италии и Испании

23-летний полузащитник «Шахтера» Майкон предстоящим летом может покинуть донецкий клуб.
Интерес к бразильцу проявляют клубы из Испании и Италии, вследствие чего, как отмечает источник, период карьеры Майкона в «Шахтере» подходит к концу.
Из клубов, которым интересен Майкон, называется только «Наполи». Неаполитанцы интересовались хавбеком еще когда тот выступал за «Коринтианс», а ныне готовы активизироваться в вопросе переговоров по его трансферу.
Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.
В текущем сезоне Майкон провел 24 матча, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами.
Источник — Tuttomercatoweb.com
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А Динамо бежит? Все бегут🤣, из Шахтера.
А Динамо бежит? Все бегут🤣, из Шахтера.
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