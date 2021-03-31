Майкон летом может покинуть Шахтер. К нему есть интерес из Италии и Испании

Полузащитник проводит в стане «горняков» уже третий сезон

  • 31.03.2021 17:46
  • 2126 просмотров
  • 9 комментариев
Майкон летом может покинуть Шахтер. К нему есть интерес из Италии и Испании
© ФК Шахтер. Майкон

23-летний полузащитник «Шахтера» Майкон предстоящим летом может покинуть донецкий клуб.

Интерес к бразильцу проявляют клубы из Испании и Италии, вследствие чего, как отмечает источник, период карьеры Майкона в «Шахтере» подходит к концу.

Из клубов, которым интересен Майкон, называется только «Наполи». Неаполитанцы интересовались хавбеком еще когда тот выступал за «Коринтианс», а ныне готовы активизироваться в вопросе переговоров по его трансферу.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Майкон провел 24 матча, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(8 голосов)

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Комментарии
    Nashwill
      Nashwill, 31.03.2021 18:42
    +2
    Mikolaynen, 31.03.2021 18:17
    Miko-Mikolaynen
    а куди ти дінешся,бібізяна бамбаська вонюча
    Ссылка
    Орлов Михаил
      Орлов Михаил, 31.03.2021 18:31
    -5
    Могуть усі! Навідь Сидорчук та Мосийчук! А про Джексанов и Гомесов, как да пальца абасцать!
    Ссылка
    Dominik
      Dominik, 31.03.2021 18:24
    +3
    Бегут-бегут.
    А Динамо бежит? Все бегут🤣, из Шахтера.
    Ссылка
    Mikolaynen
      Mikolaynen, 31.03.2021 18:17
    -9
    DK1961, 31.03.2021 18:16
    Вау, третий пошёл! Хоть одна бибизьянка останется?!!
    Miko-Mikolaynen
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 31.03.2021 18:16
    +6
    Вау, третий пошёл! Хоть одна бибизьянка останется?!!
    Ссылка
    Mikolaynen
      Mikolaynen, 31.03.2021 18:01
    -12
    Miko-Mikolaynenom Finskiu FC Inter Tyrky zaiteresovalsy
    Ссылка
    Fitness063
      Fitness063, 31.03.2021 17:56
    +9
    Sviatoslav Kudelych, 31.03.2021 17:53
    Літо буде веселеньке для кротиків!
    Крысы бегут с корабля тонущего первые.
    Ссылка
    Fitness063
      Fitness063, 31.03.2021 17:54
    +5
    Не отпустят, разве что сам улетит со скандалом. Тайсон мстителен
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 31.03.2021 17:53
    +9
    Літо буде веселеньке для кротиків!
    Ссылка
    Fitness063
      Fitness063, 31.03.2021 17:56
    +9
    Sviatoslav Kudelych, 31.03.2021 17:53
    Літо буде веселеньке для кротиків!
    Крысы бегут с корабля тонущего первые.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 31.03.2021 17:53
    +9
    Літо буде веселеньке для кротиків!
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 31.03.2021 18:16
    +6
    Вау, третий пошёл! Хоть одна бибизьянка останется?!!
    Ссылка
    Fitness063
      Fitness063, 31.03.2021 17:54
    +5
    Не отпустят, разве что сам улетит со скандалом. Тайсон мстителен
    Ссылка
    Dominik
      Dominik, 31.03.2021 18:24
    +3
    Бегут-бегут.
    А Динамо бежит? Все бегут🤣, из Шахтера.
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 31.03.2021 18:42
    +2
    Mikolaynen, 31.03.2021 18:17
    Miko-Mikolaynen
    а куди ти дінешся,бібізяна бамбаська вонюча
    Ссылка
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